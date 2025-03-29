Проект строительства пермской «Академии первых» одобрен госэкспертизой

Обновленную проектную документацию образовательного центра для развития одаренных детей «Академия первых» в Перми одобрила государственная экспертиза Пермского края. Как сообщают в краевом минстрое, проект получил положительное заключение. Центр развития одаренных детей возведут на ул. Академика Королева. Сейчас готовится документация для объявления открытого конкурса на определение подрядчика строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эскиз центра для развития одаренных детей «Академия первых», фото - краевой минстрой. Фото: Эскиз центра для развития одаренных детей «Академия первых», фото - краевой минстрой.

Центр будет иметь площадь более 22 тыс. кв. м, форма здания будет выполнена в виде буквы «С». В состав «Академии первых» войдут административные помещения, актовый и спортивный залы, информационно-библиотечный центр, коворкинг-центр, конференц-зал. Для занятий спроектированы учебные классы, лаборатории робототехники, прототипирования с 3D-производственной зоной, теплица-зимний сад и другие объекты. В учебных помещениях предполагается оборудовать гончарные мастерские, классы мультимедиа и изучения виртуальной реальности, студии дизайна, звукозаписи. На прилегающей территории появится спортивная зона с многофункциональными площадками для игровых видов спорта, площадка воркаут, беговые дорожки. В здании центра будет и спальный корпус.

В краевом минобрнауки добавили, что учреждение будет выявлять, развивать и поддерживать одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Непрерывно в центре смогут находиться до 200 детей со всего Пермского края.

Ранее на ул. Академика Королева была подготовлена площадка для строительства центра. Возводить его будут по региональной адресной инвестиционной программе за счет краевых средств.