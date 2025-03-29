В Мьянме произошло новое землетрясение

В Мьянме зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр находился в 19 км к юго-западу от столицы. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sai Aung MAIN / AFP Фото: Sai Aung MAIN / AFP

Вчера, 28 марта, в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр располагался в 17 км от Мандалая — второго по величине города страны с населением в 1,5 млн человек. По последним данным, погибли более 1000 человек, пострадали свыше 2,3 тыс. Россия отправила в Мьянму два самолета со спасателями. Подземные толчки также ощущались в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».