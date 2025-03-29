Товарищеские матчи сборной России могут отменить в случае возвращения в Европу

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в случае возвращения страны в международный спорт, Россия может отменить товарищеские игры со сборными других стран. Об этом глава РФС заявил в интервью порталу «Чемпионат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По его словам, Россия всегда может договориться с дружественными странами об отмене или переносе товарищеских игр. «Все наши партнеры, с кем мы договорились, с пониманием к этому отнесутся… Это будут, по сути, форс-мажорные обстоятельства»,— сказал господин Люков. Он добавил, что на данный момент Россия не ведет переговоров об отмене или переносе каких-либо встрече.

6 июля сборная Россия должна встретиться с командой из Нигерии, 10 — с игроками из Белоруссии.

20 марта олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри была избрана новым президент Международного олимпийского комитета (МОК). После вступления в должность госпожа Ковентри заявила, что намерена рассмотреть вопрос о возвращении России в мировой спорт. Она добавила, что главная задача МОК — обеспечение представительства всех спортсменов на соревнованиях.