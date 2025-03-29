«Амкар-Пермь» разгромил молодежную команду ФК «Сочи»

Футболисты «Амкара» завершили в пятницу южные тренировочные сборы подготовки к новому сезону. В заключительном контрольном матче была добыта крупная победа над молодежным составом ФК «Сочи». Итог поединка составил 11:1.

Дублями в составе пермской команды отметились Евгений Тюкалов, Лев Толкачев и Матвей Кожин, по одному мячу забили Кирилл Мырзаков, Джамал Дибиргаджиев, Валерий Потороча и Артем Котик с пенальти. Еще один сочинцы забили в свои ворота.

Отметим, что ранее была запланирована игра с ФК «Носта», но затем соперник поменялся. «Амкар» уже прибыл в Пермь, где с 1 апреля начнет подготовку на родном стадионе к официальному старту чемпионата. В этом году первенство во второй лиге дивизиона «Б» стартует 11 апреля. В этот день «Амкар» дома сыграет с ФК «Динамо» из Барнаула.