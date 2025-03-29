Минобороны: войска РФ в Курской области продвигаются к границе с Украиной

Подразделения российских войск в Курской области продолжают вытеснять подразделения ВСУ из приграничных районов, сообщило Минобороны. По его данным, российские военные уверенно продвигаются к госгранице с Украиной. Заявление ведомства привели госагентства, в том числе ТАСС.

Бои с ВСУ в области продолжатся с 6 августа 2024 года. 12 марта начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что было освобождено 86% захваченной территории Курской области. Вчера, 28 марта, армия России отбила у ВСУ приграничное село Гоголевка в Суджанском районе.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Приграничье возможностей».