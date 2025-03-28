Автобус в Перми устроил массовое ДТП из-за плохого самочувствия водителя

В Перми произошло новое ДТП с участием общественного транспорта. По сообщению региональной Госавтоинспекции, сегодня в 19 часов 12 минут, двигавшийся по улице Докучаева автобус допустил наезд на пять машин и световую опору.

По предварительной информации, водителю за рулем стало плохо с сердцем. В результате ДТП пострадавших нет.

Напомним, схожее ДТП произошло 28 ноября 2024 года, когда в Кировском районе Перми автобус маршрута №15, следовавший по ул. Светлогорской со стороны ул. Калинина, допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в кювет, после чего загорелся. Водитель автобуса объяснил, что перед аварией потерял сознание. Тогда в результате ДТП пострадали три человека.