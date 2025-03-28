«Тьма египетская», «Бал вампиров», Zoloto и «Золушка»

На этой неделе в Уфе выступят Zoloto, Xolidayboy, Sati Ethnic и Сергей Пенкин. В театрах покажут спектакли «Тьма египетская», «Бал вампиров» и «Золушку». В кинотеатрах можно будет посмотреть фильмы «Мастер», «Питер Пэн. Кошмар в Нетландии» и «Особо опасный пассажир».

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Певица Сати Казанова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Концерты

30 марта в MusicHall27 выступит коллектив Zoloto с программой «Перевоплотиться тур». В сентябре 2024 года у группы вышел четвертый студийный альбом, в записи которого участвовали музыканты, представляющие основной состав Zoloto. Группа исполнит песни из нового альбома и те, что уже давно вошли в плейлисты.

В тот же день в Тинькофф Холле состоится сольный концерт Xolidayboy. Xolidayboy — яркий эпатажный поп-музыкант. Зрителям обещают безудержный драйв и захватывающее шоу.

31 марта на сцене Дворца молодежи выступит Сергей Пенкин с концертным туром «35 лет на сцене». Новая программа состоит из нескольких частей: поп-музыка, классика, кроссовер, а теперь к ней присоединились диско и R&B. В программе заявлены премьеры трех песен: «Нам не избежать любви», «Не люби меня» и «Сияй».

3 апреля в ГКЗ «Башкортостан» — Sati Ethnica с концертом «Музыка народов мира». Певица презентует новый альбом, посвященный магической силе рода и духам предков. В нем больше эклектики и этнических композиций.

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Спектакли

4 и 5 апреля в Театре кукол покажут премьеру спектакля для взрослых «Тьма египетская», основанного на «Записках юного врача» Михаила Булгакова. В центре сюжета — молодой доктор, только что окончивший институт и поступивший на службу в сельскую больницу.

Главный герой почти сразу же сталкивается с трудностями и разного рода нелепостями, вызванными «темнотой» крестьян. Ситуацию усугубляет бездорожье и тьма, окутавшая лишенное фонарей село. Спектакль исследует темы жизни и смерти, человеческой судьбы и морального выбора.

30 марта в ТЦ «Башкирия» представят комедию «Бал вампиров» по мотивам фильма Романа Полански «Бесстрашные убийцы вампиров». Яркий костюмированный спектакль станет настоящим праздником для поклонников мистики и тонкого юмора. Это великолепная история о приключениях профессора Абронзиуса из Кенигсбергского университета и его неопытного помощника Альфреда, которые отправляются в Трансильванию, чтобы проверить слухи о живущем там вампире по имени Граф Фон Кролок.

Театр-постановщик — «Маленький театр». Режиссеры — Анастасия Царегородцева и Василий Федулов.

В Театре оперы и балета 29 марта состоится музыкальный спектакль «Хрустальная туфелька, или Cказка о Золушке». Спектакль станет замечательным уроком доброты, преданности мечте и бесконечной веры в лучшее.

В Молодежном театре им. Мустая Карима 30 марта покажут сказку «Волшебник Изумрудного города». Девочка Элли и ее верный песик Тотошка попадают в Волшебную страну, где все птицы и звери, чучело из соломы и дровосек, сделанный из железа, разговаривают человеческим языком. В этой стране живет волшебник Гудвин, и он должен помочь Элли и Тотошке вернуться домой.

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Фильмы

В кинотеатрах начался прокат боевика «Мастер». Левон Кейд — рабочий на стройке. Но когда дочь его начальника похищают неизвестные, именно Левону предстоит ее спасти. Пришло время сбросить маски и проявить свои истинные навыки.

В ролях: Петр Витковски, Мераб Нинидзе, Максимилиан Осински, Кокей Фалкоу, Майкл Пенья и другие.

В кинозалах покажут триллер «Особо опасный пассажир». Федеральный маршал Мэдолин арестовывает на Аляске финансового преступника Уинстона, который связан с мафией. Он сразу предлагает дать показания против криминального босса в обмен на защиту и свободу. Однако доставить свидетеля из глуши до ближайшего крупного населенного пункта, чтобы потом переправить в Нью-Йорк, можно только на небольшом одномоторном самолете. После взлета Мэдолин и Уинстон оказываются в ловушке, поскольку пилот совсем не тот, за кого себя выдает. В ролях: Марк Уолберг, Мишель Докери, Тофер Грейс, Леа Ремини, Пол Бен-Виктор и другие.

На киноэкранах можно увидеть фильм ужасов «Питер Пэн. Кошмар в Нетландии». В провинциальном городке Норвуд загадочным образом исчезают дети. В попытке отыскать брата Венди Дарлинг вступает в схватку с безумным маньяком Питером Пэном, одержимым идеей вечного детства и таинственного места под названием «Нетландия». В ролях: Меган Плачито, Мартин Портлок, Тереза Бенхем, Олумиде Олорунфеми, Кэмпбелл Уоллес и другие.

В трех кинотеатрах — аниме-мелодрама «Сад изящных слов». 15-летний Такао мечтает стать дизайнером обуви. В дождливые дни он предпочитает уединение шумной школе и проводит время в парке, делая наброски своих будущих работ. Однажды там он встречает загадочную девушку старше него. Их пути пересекаются снова и снова — но только в ненастные дни. Постепенно между ними зарождается нечто большее, однако сезон дождей не вечен.

В кинотеатрах можно увидеть историческую драму с Киллианом Мерфи и Эмили Уотсон «Мелочи жизни». 1985 год. Торговец углем и семьянин Билл Ферлонг готовится к самому напряженному сезону в своей работе. За несколько недель до рождества он доставляет заказ в местный монастырь и невольно становится свидетелем шокирующей истории, которая происходит за его стенами. Билл узнает, что на самом деле скрывается за «прачечными Магдалины» — специальными учреждениями при монастырях, в которые отправляют женщин со сложной судьбой.

В Синема парке ТРК «Галерея ART» — военная драма Ларисы Шепитько по мотивам повести Василя Быкова «Восхождение». Оккупированная Белоруссия зимой 1942 года. Партизаны — солдат Рыбак и офицер Сотников — отправляются на поиски продовольствия для отряда. После стычки с полицаями они скрываются в деревне, но спустя некоторое время их настигают каратели. Допросы, пытки, страх… Поиски выхода, компромисса, сделки с совестью приводят одного из героев фильма к предательству.

3 апреля в «Артерии» состоится показ мультфильма «Монстры на каникулах». Все смешалось в отеле «Трансильвания»: таинственное изобретение Ван Хельсинга, «монстрифицирующий луч», ломается и случайно превращает Дракулу и его приятелей в людей, а Джонни — наоборот, в монстра. Лишенные своих способностей и привычного облика Драк с друзьями и Джонни, с неожиданным удовольствием раскрывающий свою монстрическую сущность, отправляются в кругосветное путешествие на поиски средства от трансформании. После просмотра запланировано обсуждение мультфильма с кинокритиком Сергеем Бархатовым.

Возрастное ограничение: 18+