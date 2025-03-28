Минэкономики объяснило динамику промпроизводства в феврале

Говорить о стагнации в промышленном секторе РФ на основе годовых темпов индекса промышленного производства по итогам февраля нельзя — так в Минэкономики прокомментировали для «Ъ» данные Росстата о том, что рост промпроизводства в РФ в прошлом месяце составил лишь 0,2% в годовом выражении после 2,2% в январе (см. «Ъ» от 27 марта).

В ведомстве пояснили, что такое статистическое снижение темпов роста определялось календарным фактором: в феврале 2025 года было на день меньше, чем в феврале високосного 2024-го. «Один дополнительный день для промышленности — это много. Особенно с учетом накопленных за последние годы высоких темпов прироста выпуска»,— отметили в ведомстве. С учетом же сезонного и календарного факторов в феврале рост продолжился. Относительно января 2025 года промышленность в целом в таком измерении выросла на 0,4%, а обрабатывающие производства — на 1% месяц к месяцу, сообщили в Минэкономики.