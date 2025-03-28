В Новороссийске очаги возгорания на свалке укроют изоляционными листами

Для ликвидации частичных возгораний в Новороссийске на горящем мусорном полигоне используют специальные изоляционные листы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

«В настоящий момент уложено 10 листов, в резерве еще 30. Выполнено 4,5 тыс. рейсов, отсыпано 63,2 кубометров грунта»,— прокомментировал господин Гавриков.

Также он уточнил, что собственником полигона ТБО ООО «Терра-Н» приобретено дополнительное насосное оборудование для откачки сточных вод из технологических каналов полигона и перекачки в резервуары-накопители на территории свалки. Из-за пожара под Новороссийском, который не могут потушить уже две недели, под угрозой оказалась местная экосистема.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что фильтрат с мусорного полигона попал в реку Озерейка, впадающей в Черное море. Роспотребнадзор ежедневно проводит замеры и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха на содержание уровня загрязняющих веществ.

Алена Воробьева