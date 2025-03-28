Денис Паслер заявил, что пока не планирует кадровых перестановок в правительстве
Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил, что намерен познакомиться с членами правительства региона, прежде чем принимать решения о кадровых перестановках. Об этом он сообщил на пресс-подходе после представления членам правительства.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Разрешите я сначала познакомлюсь со всеми, посмотрю, а потом уже буду это обсуждать»,— сказал господин Паслер.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста губернатора Свердловской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Дениса Паслера, который ранее возглавлял Оренбургскую область.
В пятницу, 28 марта, полпред президента в УрФО Артем Жога представил Дениса Паслера членам правительства, депутатам, руководителям федеральных, региональных и муниципальных органов власти Свердловской области.