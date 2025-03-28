«Молодые работники сменяют кофейни на библиотеки»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, чем такие локации привлекают посетителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Пользователи соцсетей вдруг обнаружили, что в библиотеках, кроме книг, есть зоны отдыха и даже коворкинга с кафе, где можно бесплатно расположиться с компьютером. Уже несколько лет отдельным жанром публикаций в лайфстайл-изданиях и блогах стали подборки мест, где могут поработать удаленщики. Ведь многим кофейням не по душе, что столик занят весь день, а клиент взял только одну чашку несчастного капучино. Конечно, не все заведения такие. Есть очень дружелюбные, нацеленные, скорее, на создание своего постоянного коммьюнити, чем на стабильный чек с каждого столика.

В соцсетях жители российских городов признают, что новые районные библиотеки давно перестали выглядеть, как пыточные камеры: их обставляют удобной мягкой мебелью, оформляют в приятных тонах и украшают картинами, плакатами и растениями. Вот пример — в Северном Тушино пространство оформлено в стиле поп-арта и ретрофутуризма: на стенах висят изображения в духе Энди Уорхола и виниловые пластинки, повсюду атрибутика героев мультфильмов и комиксов.

Зачастую все, что нужно, — завести читательский билет. В Москве он доступен в электронном виде. Живо отреагировали на тред библиотекари: они благодарят энтузиастов и говорят, что в современных библиотеках и правда стало интереснее, но вот знают об этом немногие, в основном знакомые работников сферы культуры. Теперь и вы знаете. Кстати, кроме компактных библиотек у дома, для работы или исследовательской работы можно выбрать локацию со своим настроением и спецификой. В списках самых уютных фигурируют, например, Библиотека современного искусства в «Гараже» или старейшая публичная библиотека Москвы — им. Добролюбова на Новом Арбате, с деревянными стеллажами и винтовой лестницей.

Яна Лубнина