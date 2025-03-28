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Песков заявил, что ВСУ перестали подчиняться Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитирй Песков заявил, что ВСУ перестали подчиняться центральному руководству страны. Этим господин Песков объяснил идею президента Владимира Путина о внешнем управлении Украины.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наблюдается бесконтрольность со стороны ВСУ. Все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства страны, продолжаются попытки ударов по энергосистеме РФ. Если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие приказы вооруженным силам, то они их очевидно не выполняют. Националистические подразделения типа "Азова" (признано в РФ террористическим и запрещено) набирают силы, все больше влияния. Бригада "Азов" (признано в РФ террористическим и запрещено) трансформируется в дивизию. Отсюда идея внешнего управления»,— сказал господин Песков в ходе конференц-колла с журналистами.

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Накануне, 27 марта, президент России Владимир Путин предложил ввести внешнее управление на Украине, чтобы провести там демократические выборы. Временное управление могло бы быть проведено под эгидой ООН, США и стран Европы, сказал он. Владимир Путин добавил, что подобные прецеденты в истории уже были.

Подробнее о заявлениях Владимира Путина — в материале «Ъ».

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