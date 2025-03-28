Дани Алвеса исключили из насильников

Известный бразильский футболист Дани Алвес, выступавший за «Барселону» и сборную Бразилии, в пятницу был полностью оправдан высшей судебной инстанцией Каталонии по делу об изнасиловании. Напомним, что год назад Алвеса приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за изнасилование некой 23-летней особы в декабре 2022 года. Однако судьи апелляционной инстанции сочли, что в деле слишком много «пробелов, неточностей и допущений», чтобы приговор смог устоять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дани Алвес на тренировке, 7 июня 2019 года

Фото: Diego Vara / Reuters Дани Алвес на тренировке, 7 июня 2019 года

Фото: Diego Vara / Reuters

В пятницу высшая судебная инстанция Каталонии обнародовала вердикт по громкому делу известного в недавнем прошлом игрока сборной Бразилии Дани Алвеса. 41-летний футболист обвинялся в изнасиловании. В феврале прошлого года суд первой инстанции признал его виновным и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы. Однако в марте 2024 года Алвес, после того как подал апелляцию, был отпущен под залог в €1 млн.

Суд первой инстанции установил, что в декабре 2022 года в ночном клубе Sutton футболист изнасиловал 23-летнюю девушку.

Мужчину задержали в январе 2023 года. Сначала Дани Алвес заявил, что не знает девушку, которая заявила на него в полицию, затем он сказал, что между ними ничего не было, но в конце концов признал, что секс был, но по обоюдному согласию. Сама потерпевшая настаивала на том, что над ней надругались. К слову, ее имя так и не было названо — показания она давала, находясь за непрозрачной перегородкой.

Однако в ходе повторного рассмотрения дела коллегия из четырех судей пришла к выводу, что вердикт суда первой инстанции подлежит отмене.

Апелляционный суд принял во внимание версию защиты Алвеса, настаивавшей на том, что девушка сама «липла» к игроку на танцполе и сексуальный контакт произошел при ее полном согласии.

Кроме того, судьи указали на то, что в деле содержится множество «пробелов, неточностей, недосказанностей, несоответствий и противоречий», касающихся фактов по делу и его юридических последствий. В частности, на них произвела впечатление видеозапись с камер наблюдения клуба, на которой видно, как Алвес и заявительница идут в кабинку туалета. Из нее не следует, что потерпевшая пошла туда помимо своей воли. Она собственно и не отрицала, что пошла в кабину по своей воле, но утверждала, что уже находясь в ней, передумала. Это якобы спровоцировало агрессивное поведение Алвеса, который ударил даму по лицу и принудил к сексу.

Дани Алвес стал одной из самых известных жертв закона, принятого в Испании как раз в 2022 году, поясняющего, что считается добровольным согласием на вступление в интимную связь. Суть его сводится к фразе «только “да” значит “да”». Законодатели исходили из того, что молчание предполагаемой жертвы сексуального насилия не равно согласию на контакт.

Дани Алвес самую заметную часть карьеры провел за «Барселону» (2008–2016), потом у него были и другие клубы («Ювентус», ПСЖ, «Сан-Паулу»), но в 2022 году он вернулся в каталонскую команду. На момент ареста он значился уже игроком мексиканского клуба «Пумас». Защитник является одним из самых титулованных футболистов в истории, в его активе 43 трофея. Алвес шесть раз становился чемпионом Испании, дважды чемпионом Франции, выигрывал чемпионат Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке UEFA, трижды — в Суперкубке UEFA. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (в Токио в 2021-м).

Александр Петров