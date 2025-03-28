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Дани Алвеса исключили из насильников

Знаменитый бразильский футболист полностью оправдан судом Каталонии

Известный бразильский футболист Дани Алвес, выступавший за «Барселону» и сборную Бразилии, в пятницу был полностью оправдан высшей судебной инстанцией Каталонии по делу об изнасиловании. Напомним, что год назад Алвеса приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за изнасилование некой 23-летней особы в декабре 2022 года. Однако судьи апелляционной инстанции сочли, что в деле слишком много «пробелов, неточностей и допущений», чтобы приговор смог устоять.

Дани Алвес на тренировке, 7 июня 2019 года

Дани Алвес на тренировке, 7 июня 2019 года

Фото: Diego Vara / Reuters

Дани Алвес на тренировке, 7 июня 2019 года

Фото: Diego Vara / Reuters

В пятницу высшая судебная инстанция Каталонии обнародовала вердикт по громкому делу известного в недавнем прошлом игрока сборной Бразилии Дани Алвеса. 41-летний футболист обвинялся в изнасиловании. В феврале прошлого года суд первой инстанции признал его виновным и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы. Однако в марте 2024 года Алвес, после того как подал апелляцию, был отпущен под залог в €1 млн.

Суд первой инстанции установил, что в декабре 2022 года в ночном клубе Sutton футболист изнасиловал 23-летнюю девушку.

Мужчину задержали в январе 2023 года. Сначала Дани Алвес заявил, что не знает девушку, которая заявила на него в полицию, затем он сказал, что между ними ничего не было, но в конце концов признал, что секс был, но по обоюдному согласию. Сама потерпевшая настаивала на том, что над ней надругались. К слову, ее имя так и не было названо — показания она давала, находясь за непрозрачной перегородкой.

Однако в ходе повторного рассмотрения дела коллегия из четырех судей пришла к выводу, что вердикт суда первой инстанции подлежит отмене.

Апелляционный суд принял во внимание версию защиты Алвеса, настаивавшей на том, что девушка сама «липла» к игроку на танцполе и сексуальный контакт произошел при ее полном согласии.

Кроме того, судьи указали на то, что в деле содержится множество «пробелов, неточностей, недосказанностей, несоответствий и противоречий», касающихся фактов по делу и его юридических последствий. В частности, на них произвела впечатление видеозапись с камер наблюдения клуба, на которой видно, как Алвес и заявительница идут в кабинку туалета. Из нее не следует, что потерпевшая пошла туда помимо своей воли. Она собственно и не отрицала, что пошла в кабину по своей воле, но утверждала, что уже находясь в ней, передумала. Это якобы спровоцировало агрессивное поведение Алвеса, который ударил даму по лицу и принудил к сексу.

Дани Алвес стал одной из самых известных жертв закона, принятого в Испании как раз в 2022 году, поясняющего, что считается добровольным согласием на вступление в интимную связь. Суть его сводится к фразе «только “да” значит “да”». Законодатели исходили из того, что молчание предполагаемой жертвы сексуального насилия не равно согласию на контакт.

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Дани Алвес самую заметную часть карьеры провел за «Барселону» (2008–2016), потом у него были и другие клубы («Ювентус», ПСЖ, «Сан-Паулу»), но в 2022 году он вернулся в каталонскую команду. На момент ареста он значился уже игроком мексиканского клуба «Пумас». Защитник является одним из самых титулованных футболистов в истории, в его активе 43 трофея. Алвес шесть раз становился чемпионом Испании, дважды чемпионом Франции, выигрывал чемпионат Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке UEFA, трижды — в Суперкубке UEFA. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (в Токио в 2021-м).

Александр Петров

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