Глава Удмуртии про дорожный ремонт: в следующую весну Ижевск должен войти плавно

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил подготовить в течение недели списки объектов в Ижевске на дополнительный дорожный ремонт за счет выделенных 1,6 млрд руб. в 2025-2026 гг. Об этом он написал в Telegram 28 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Такую задачу глава Удмуртии поставил премьеру республики Роману Ефимову, мэру Дмитрию Чистякову и новому и.о. министра транспорта региона Геннадию Таранову.

Для составления списка объектов господин Бречалов предложил чиновникам проехать вместе с общественными организациями по городу и определить самые критичные участки, после чего сверить этот список с жалобами жителей.

«На основании этого анализа будем принимать решение — что берем в ремонт. Подход должен быть комплексным — смотрим не только на дорожное полотно, но и на бордюры, ограждения, тротуары»,— написал глава Удмуртии.

Кроме того, он поручил чиновникам запланировать осенний объезд дорог, чтобы оценить состояние полотна после активного дорожного сезона и решить, где необходимо заделывать ямы до зимы. «Задача — в следующую весну город должен войти максимально плавно»,— добавил господин Бречалов.

В завершение глава республики напомнил о «жестком контроле» за планом-графиком работ и призвал синхронизировать работы на объектах, чтобы избежать транспортных «коллапсов».

27 марта «Ъ-Удмуртия» писал, что Госсовет республики принял решение направить на ремонт дорог Ижевска более 1,5 млрд руб. за счет роста поступлений в региональную казну. Почти 60% городских дорог, обеспечивающих связь между районами, не отвечают нормативным требования. Кроме того, фиксируется низкое качество дорожного полотна и высокий трафик движения общественного транспорта по трассам.

Выделение дополнительных средств городу происходит на фоне кадровых перестановок в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства: Алексей Горбачев покинул пост главы миндортранса. И.о. министра транспорта республики стал экс-руководитель транспортного департамента мэрии Тольятти Геннадий Таранов. Эксперты связывают его назначение с попыткой региональных властей «перетрясти аппарат дорожного управления», однако сомневаются, что это приведет к серьезным изменениям.

Подробнее об этом читайте в материале «Дороги осилит патентующий»