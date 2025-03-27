1,5 млрд рублей дополнительно направят на ремонт дорог Ижевска в 2025-2026 годах

На ремонт дорог Ижевска направят более 1,5 млрд руб. за счет роста поступлений в региональную казну, сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии после принятия поправок в закон о бюджете республики на 2025-й и плановый период 2026-2027 гг. Такое решение приняли депутаты регионального парламента 27 марта на очередной сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Доходная часть региональный казны на 2025 год была увеличена на 1,08 млрд руб. в первую очередь за счет НДФЛ и налогов, взимаемых по УСН. Эти средства решили направить в расходной части на приведение дорог столицы Удмуртии в нормативное состояние.

Кроме того, по прогнозу бюджет Удмуртии в 2026 году будет пополнен на 583,1 млн руб. по акцизам на нефтепродукты. Эти средства также направят на дорожный ремонт Ижевска.

«На сегодняшний день 59,5% автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связь между районами города Ижевска, не отвечают нормативным требованиям. Фиксируется низкое качество дорожного полотна и высокий трафик движения общественного транспорта по автомобильным дорогам»,— заявил зампредседателя Госсовета Удмуртии—председатель комиссии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов.

Вице-спикер регионального парламента добавил, что возрос объем обращений горожан и предписаний надзорных ведомств с просьбой отремонтировать дороги в городе.

Напомним, в Удмуртии произошли кадровые перестановки в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства: Алексей Горбачев пост главы миндортранса. И.о. министра транспорта республики стал экс-руководитель транспортного департамента мэрии Тольятти Геннадий Таранов. Эксперты связывают его назначение с попыткой региональных властей «перетрясти аппарат дорожного управления», однако сомневаются, что это приведет к серьезным изменениям.

Подробнее об этом читайте в материале «Дороги осилит патентующий»