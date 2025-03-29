30 марта — День бездомных

Назвать системной помощь тем, кто лишился своего угла и документов в России пока нельзя. Хотя точечно помощь бездомным оказывают все больше организаций. Как развивается эта сфера, что в ней меняется и какие проблемы существуют, отслеживает специальный корреспондент «Ъ» Ольга Алленова. Ко Дню бездомных людей 30 марта публикуем подборку ее материалов по теме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

Ковчег для тех, кто один

Где людям без жилья и документов помогают работой

Каждый год тысячи людей в России оказываются на улице. От смерти многих спасают благотворительные организации, дающие кров и еду. Но в некоторых НКО полагают: этого недостаточно, бездомным нужна работа. Например, так считают в домах трудолюбия. Что это за учреждения, кто в них живет и чем они отличаются от работных домов, где бездомные трудятся за еду и кров, выясняла спецкор “Ъ” Ольга Алленова.

«Мы видим среди людей на улице тех, кто вернулся с военных действий»

Почему бездомные не получают необходимую медпомощь

В декабре 2024 года на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека НКО обсуждали недоступность в стране медицинской помощи для бездомных. По итогам встречи президент дал поручение правительству разработать порядок оказания врачебной помощи людям без определенного места жительства и документов. Почему эта проблема стоит сегодня особенно остро, объясняет директор московской благотворительной организации помощи бездомным «Ночлежка» Дарья Байбакова.

«Нет у нас домов, спалены»

Как выпускники детских домов, беженцы и люди в трудной жизненной ситуации становятся бездомными

В России нет системной помощи бездомным, хотя все больше людей теряют работу, жилье, становятся беженцами и попадают на улицу. Летом спецкор «Ъ» Ольга Алленова помогла двум молодым людям, оказавшимся на улице, устроиться в приют. Что из этого вышло и почему вместо системной помощи в стране развивается теневой бизнес на бездомных — в репортаже «Ъ».

«За год у нас человек 20 умирает, человек 30 переводим в интернаты»

Как в Тюмени некоммерческая организация помогает бездомным на государственную субсидию

В России становится больше бездомных людей, но федеральной системы помощи им нет — в каждом регионе ее оказывают на свой лад. Законодательство позволяет профильным некоммерческим организациям сотрудничать с региональными властями и работать с бездомными, получая за это субсидию из госбюджета. Одним из первых регионов РФ, где функции государства по организации временного приюта бездомным были переданы НКО, стала Тюменская область. Спецкор «Ъ» Ольга Алленова посмотрела, как государство делегировало свои полномочия небольшой благотворительной организации и что из этого вышло.

«Я у вас три месяца поживу, отъемся, а потом — на улицу»

Почему бездомных в Москве не становится меньше

В Москве стало больше проектов помощи бездомным, но число людей, которым негде жить и работать, не снижается. Директор благотворительного приюта для бездомных «Теплый прием» Илья Кусков рассказал спецкору “Ъ” Ольге Алленовой о людях, которым недоступна государственная социальная помощь, о беженцах, которые остаются на улице, и о том, чего не хватает в России для системной работы с бездомными.

«Люди опасаются, что с каждым днем будет все хуже и хуже»

С какими проблемами чаще всего сталкиваются московские бездомные

Руководитель московской благотворительной организации «Ночлежка» Дарья Байбакова рассказала спецкору “Ъ” Ольге Алленовой, как изменилась жизнь столичных бездомных за последние полгода, почему им трудно устроиться на работу и каких услуг не хватает в Москве для людей, лишившихся работы и крыши над головой.

«Без помывки и работу найти трудно, и ночевку — везде будут гнать»

Кто живет на московских улицах

С каждым годом в Москве и других крупных российских городах становится все больше бездомных. Социальные потрясения приводят тысячи людей к потере работы, разрыву семейных связей и психическим расстройствам. Спецкор “Ъ” Ольга Алленова вместе с соцработниками благотворительной организации «Ночлежка» несколько дней общалась с их клиентами и выясняла, как изменились бездомные в XXI веке; почему важно спрашивать их о том, чего они хотят; можно ли отличить современного бездомного от остальных жителей мегаполиса и ради чего люди занимают очередь в «Ночлежку» с раннего утра.

«Мы у вас тут доживаем»

Можно ли выжить на улице в 80 лет

В Москве, по официальным данным, живут 14 тыс. бездомных. В пандемию их смертность выросла в десятки раз: в 2020 году на улице умерло более 5,5 тыс. человек. Особенно уязвимы пожилые и больные. Как им помочь и почему в Москве закрывается благотворительный приют для пожилых людей, оказавшихся на улице, выясняла спецкор “Ъ” Ольга Алленова.