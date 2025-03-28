МИД Китая прокомментировал идею Путина ввести внешнее управление на Украине
Во время брифинга официального представителя МИД КНР Го Цзякунь попросили прокомментировать идею президента России Владимира Путина ввести внешнее управление на Украине в рамках ООН.
Фото: Florence Lo / Reuters
«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна»,— сказал он в ходе брифинга (цитата по сайту МИДа КНР). Больше на брифинге тема Украины не поднималась.
Накануне, 27 марта, президент России Владимир Путин предложил ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН и нескольких стран, чтобы провести там демократические выборы. Он сказал, что подобные прецеденты в истории уже были, но добавил, что «это только один из вариантов».
В начале марта Пекин и Киев подписали соглашения об экспорте украинской сельхозпродукции. Благодаря ним Украина сможет поставлять горох и дикорастущие водные продукты на китайский рынок. Посол Китая на Украине Ма Шэнкунь тогда заявил, что сотрудничество стран в сельскохозяйственной сфере является «в высшей степени» взаимодополняющим и имеет большой потенциал.
До этого о сотрудничестве с Украиной говорил замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун. Пекин заявил о готовности развивать связи во всех областях.