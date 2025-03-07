Украина и Китай заключили соглашение об экспорте продовольствия

Пекин и Киев подписали протоколы об экспорте украинской сельскохозяйственной продукции. Благодаря этим документам Украина сможет поставлять горох и дикорастущие водные продукты на китайский рынок. Об этом сообщает «Синьхуа».

Посол Китая на Украине Ма Шэнкунь и руководитель украинской госслужбы по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей Сергей Ткачук подписали две бумаги: «Протокол о требованиях по карантину растений при экспорте гороха из Украины в Китай», а также «Протокол об инспекционных, карантинных и санитарных требованиях при экспорте дикорастущей водной продукции из Украины в Китай».

Господин Шэнкунь заявил, что сотрудничество Китая и Украины в сельскохозяйственной сфере является «в высшей степени» взаимодополняющим и имеет большой потенциал, а также добавил, что Пекин готов и дальше укреплять соответствующее сотрудничество с Украиной. Министр аграрной политики и продовольствия страны Виталий Коваль, который также был на встрече, сказал, что Украина рассчитывает на постоянное увеличение категорий экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай.

О намерении Китая сотрудничать с Украиной ранее заявлял замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун. Кроме того, власти Китая неоднократно высказывались с предложениями о мирном урегулировании конфликта на Украине. В сентябре 2024 года стало известно, что КНР, Бразилия и другие страны создадут платформу «Друзья мира», нацеленную на то, чтобы прекратить военные действия на Украине.