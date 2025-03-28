«Единая Россия» приостановила членство депутата горсовета Уфы Филюса Ишбулатова

Башкирское региональное отделение «Единой России» в Башкирии приостановило членство в партии депутата горсовета Уфы, владельца строительной компании «Агидель-инвестстрой» Филюса Ишбулатова, обвиняемого в даче взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает «BFM Уфа» со ссылкой на пресс-службу реготделения. По данным радиостанции, мера действует на время следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель, владелец строительной компании "Агидель-инвестстрой" Филюс Ишбулатов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Предприниматель, владелец строительной компании "Агидель-инвестстрой" Филюс Ишбулатов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Филюсу Ишбулатову инкриминируется дача 50 тыс. руб. взятки экс-председателю госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Артуру Давлетшину за ускоренное получение заключения о соответствии построенного дома проектной документации. Советский райсуд Уфы в качестве меры пресечения запретил ему общаться с фигурантами уголовного дела, их родственниками (не считая адвоката, следователя, представителей суда и прокуратуры). Также господину Ишбулатову запрещено отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления.

Идэль Гумеров