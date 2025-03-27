Филюсу Ишбулатову запретили писать письма и общаться с фигурантами уголовного дела

Советский райсуд Уфы избрал меру пресечения владельцу компании «Агидель-инвестстрой» и депутату горсовета Филюсу Ишбулатову. Ему установлен запрет определенных действий: запрещено общаться с участниками уголовного судопроизводства, кроме адвокатов, следователей и работников суда, а также «отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, кроме как от органов следствия и суда». Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец строительной компании "Агидель-инвестстрой" Филюс Ишбулатов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Владелец строительной компании "Агидель-инвестстрой" Филюс Ишбулатов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Филюсу Ишбулатову инкриминируют дачу взятки в размере 50 тыс. руб. за положительное заключение о соответствии проекту многоквартирного дома в Ленинском районе Уфы. По данным следствия, господин Ишбулатов передал взятку председателю Государственного комитета по жилищному и строительному надзору Башкирии Артуру Давлетшину (уволен в декабре 2024 года).

Венера Хисамова