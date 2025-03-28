Путин рассказал Эрдогану, что ВСУ продолжают бить по российским энергообъектам

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели сегодня, 28 марта, телефонный разговор. Владимир Путин рассказал своему турецкому коллеге о том, что ВСУ продолжают атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на договоренность не делать этого в течение 30 дней, передает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президенты также обсудили возобновление Черноморской инициативы. Господин Эрдоган сказал, что готов содействовать продвижению сделки.

Кроме того, Владимир Путин рассказал о продвижении диалога России и США. Он поделился своей оценкой того, как Москва и Вашингтон ищут варианты мирного разрешения военного конфликта на Украине. Господин Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу. Также президенты обсудили обстановку в Сирии. Они сказали, что важно обеспечить единство, суверенитет и территориальную целостность республики, а также пришли к тому, что необходимо помогать властям и народу Сирии, чтобы укрепить ее внутриполитическую стабильность.

На прошлой неделе стало известно, что Владимир Путин принял приглашение господина Эрдогана посетить Турцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сроки поездки еще не определены.

Подробнее о Черноморской инициативе — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».