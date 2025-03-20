Кремль: Путин принял предложение Эрдогана посетить Турцию

Президент России Владимир Путин принял приглашение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, однако сроки визита пока не согласованы. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Есть действительно действующее приглашение президента России, и президент РФ с признательностью принял это приглашение»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

«Вместе с тем пока по дипломатическим каналам сроки визита еще не согласованы»,— отметил пресс-секретарь президента.

В последний раз президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встречались в октябре на саммите БРИКС в Казани. Тогда господа Путин и Эрдоган затронули двусторонние отношения в сфере торговли, энергетики, промышленного производства и строительства.

В конце февраля 2025-го Турцию с рабочим визитом посетила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Она рассказала, что Реджеп Тайип Эрдоган назвал Владимира Путина «большим другом» и пригласил его вновь посетить республику. В том же месяце в Анкаре побывал глава российского МИДа Сергей Лавров.

Подробности — в материале «Ъ» «Турция не забывает о миротворчестве».

Анастасия Домбицкая