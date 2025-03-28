При взрыве газа в поселке Красногорский не были повреждены несущие конструкции

В поселке Красногорский Еманжелинского района специализированная организация обследовала несущие конструкции дома, в котором 27 марта произошел взрыв газа. Повреждения не обнаружены, сообщает в личном telegram-канале глава района Евгений Светлов.

На данный момент из-за разрушенных межкомнатных перегородок и выбитых окон в шести квартирах второго подъезда проживать невозможно. Там проведут ремонт. Сельчане разместились у родственников. Пункты временного размещения и маневренный фонд им не понадобились. Остальные жильцы смогли вернуться в квартиры.

Дом и прилегающую территорию очистили от мусора. На месте работает подрядная организация по проведению аварийно-восстановительных работ. В пострадавшем втором подъезде в квартирах подключают газ. Также в поселке с утра находится муниципальная комиссия по определению материального ущерба.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», около 15:30 27 марта в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Лермонтова, 17 взорвался газ. Погибла 83-летняя жительница соседней квартиры, трех человека с различными травмами и одного в шоковом состоянии доставили в медицинское учреждение. В доме произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, выбиты стекла в квартирах и подъезде. На место происшествия выезжал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть). Для размещения жильцов были развернуты пункт временного размещения на базе Дворца культуры имени Владимира Ленина и квартира маневренного фонда муниципалитета общей вместимостью 30 человек. Как позже заявил Алексей Текслер, пострадавшие при взрыве получат компенсации.