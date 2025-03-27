В Челябинской области возбуждено дело после взрыва газа в жилом доме

Следственный отдел Коркино СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в поселке Красногорский Еманжелинского района, в результате которого погибла пенсионерка Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть).

По данным следствия, днем 27 марта в пятиэтажном жилом доме по улице Лермонтова произошел взрыв бытового газа. Погибла 83-летняя пенсионерка, трое местных жителей доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. В настоящее время следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

В целях координации работы на место происшествия выехали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель руководителя СУ СК России по региону. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководителя.

По данным ГУ МЧС России по региону, в результате взрыва газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Самостоятельно из дома эвакуировались 33 человека, в том числе восемь детей. Для размещения жильцов развернуты пункт временного размещения на базе Дворца культуры имени Владимира Ленина и квартира маневренного фонда муниципалитета общей вместимостью 30 человек. На месте работают 19 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Виталина Ярховска