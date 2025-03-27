Пострадавшие при взрыве газа в Красногорском получат компенсации

Жильцы дома в поселке Красногорский, пострадавшие при взрыве бытового газа и потерявшие имущество, получат компенсации. Семье погибшей пенсионерки выплатят 1 млн руб., сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который находится на месте происшествия.

По словам главы региона, те, кто получил травмы, в зависимости от степени тяжести получат выплаты в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. «Там, где пострадали помещения, будет оказана материальная помощь за утрату имущества от 70 тыс. до 150 тыс. руб. на каждого человека. Муниципальная комиссия отработает и определит всех, кто эту помощь получит. Наша задача в ближайшее время, после завершения всех следственных действий — провести ремонтно-восстановительные работы, чтобы жители вернулись в свои дома»,— цитирует Алексея Текслера пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, будет объявлен локальный ЧС для того, чтобы выплаты и ремонтно-восстановительные работы были проведены своевременно.

Также глава региона сообщил, что жильцы двух подъездов дома — первого и второго будут размещены в свободных муниципальных квартирах и гостиничных номерах в Еманжелинске. Третий и четвертый подъезды визуальное не пострадали, комиссия в ближайшее время примет решение о возвращении людей в квартиры.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 27 марта около 15:30 произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Лермонтова в поселке Красногорский Еманжелинского района. В результате погибла 82-летняя жительница соседней квартиры. Еще три человека с разными травмами доставили в больницу. Это пенсионер 75 лет, 74-летняя пожилая женщина с переломами ноги, руки и черепно-мозговой травмой, а также 44-летнй мужчина с ожогами. Позже ГУ МЧС России по региону сообщило о четвертом пострадавшем — мужчине 61 года, которого в «шоковом состоянии» госпитализировали для осмотра.

Следственный органы возбудил уголовное дело по факту взрыва.