Названы предварительные жертвы землетрясения в Таиланде и Мьянме
В Мандалае, втором по величине городе в Мьянме, число погибших достигло 20 человек, сообщает The New York Times со ссылкой на доктора Чжо Зина из Мандалайской городской больницы. В Бангкоке погибли как минимум трое человек, сообщил губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт, передает Reuters.
Фото: Ann Wang / Reuters
В больницу в Мандалае продолжают поступать новые пострадавшие. Их привозят машины скорой помощи, автомобили и мотоциклы, передают репортеры. Врач Чжо Зин заявил, что в больнице не хватает врачей и медсестер. «Ватные тампоны почти закончились»,— передает его слова NYT.
В Мьянме объявлено чрезвычайное положение (ЧП) из-за землетрясения в пригороде Мандалая магнитудой 7,7 балла. В районе Чатучак в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание из-за землетрясения магнитудой в 4,2 балла. Минимум 67 рабочих находятся под завалами, сообщает газета Khaosod.
О ситуации в Мьянме — в материале «Ъ».
Землетрясение в Юго-Восточной Азии
28 марта на территории Мьянмы произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. В стране объявлено чрезвычайное положение. Последствия природного бедствия — в фотогалерее «Ъ».