Названы предварительные жертвы землетрясения в Таиланде и Мьянме

В Мандалае, втором по величине городе в Мьянме, число погибших достигло 20 человек, сообщает The New York Times со ссылкой на доктора Чжо Зина из Мандалайской городской больницы. В Бангкоке погибли как минимум трое человек, сообщил губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters

В больницу в Мандалае продолжают поступать новые пострадавшие. Их привозят машины скорой помощи, автомобили и мотоциклы, передают репортеры. Врач Чжо Зин заявил, что в больнице не хватает врачей и медсестер. «Ватные тампоны почти закончились»,— передает его слова NYT.

В Мьянме объявлено чрезвычайное положение (ЧП) из-за землетрясения в пригороде Мандалая магнитудой 7,7 балла. В районе Чатучак в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание из-за землетрясения магнитудой в 4,2 балла. Минимум 67 рабочих находятся под завалами, сообщает газета Khaosod.

О ситуации в Мьянме — в материале «Ъ».