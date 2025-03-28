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Коммерсантъ FM
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В Бангкоке небоскреб рухнул из-за землетрясения

В районе Чатучак в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание из-за землетрясения магнитудой в 4,2 балла. Минимум 67 рабочих находятся под завалами, сообщает газета Khaosod. Эпицентр землетрясения находился в соседней Мьянме.

Фото: Sakchai Lalit / AP

Фото: Sakchai Lalit / AP

По данным издания, одного человека удалось вытащить из под обломков, его доставили в больницу. Для поиска пострадавших используют беспилотники. По предварительной информации, в здании находилось 407 рабочих, среди которых были как граждане Таиланда, так и иностранцы.

Издание ThaiPBS уточнило, что 30-этажный небоскреб был готов на 30%, он должен был стать офисом Государственного аудиторского управления. В строительство вложили 2,1 млрд тайских бат (около 520 млн руб.).

Сегодня утром, 28 марта, в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Об этом сообщает китайское сейсмологическое управление. Эпицентр находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай.

Подробнее о землетрясении в Мьянме — в материале «Ъ».

Фотогалерея

Землетрясение в Юго-Восточной Азии

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Эпицентр находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай. Кроме того, землетрясение затронуло столицу Таиланда Бангкок, находящуюся в 1 тыс. км

Эпицентр находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай. Кроме того, землетрясение затронуло столицу Таиланда Бангкок, находящуюся в 1 тыс. км

Фото: Ann Wang / Reuters

В этом районе проживают около 1,2 млн человек

В этом районе проживают около 1,2 млн человек

Фото: Ann Wang / Reuters

Спасатели на месте обрушения здания

Спасатели на месте обрушения здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Местные власти объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов

Местные власти объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Рабочий несет пострадавшего

Рабочий несет пострадавшего

Фото: Ann Wang / Reuters

Раненый мужчина

Раненый мужчина

Фото: Ann Wang / Reuters

По данным китайского сейсмологического управления очаг залегал на глубине 10 км

По данным китайского сейсмологического управления очаг залегал на глубине 10 км

Фото: Ann Wang / Reuters

Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме &lt;br>На фото: поврежденные пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме
На фото: поврежденные пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Фото: Aung Shine Oo / AP

Буддийский монах около поврежденного здания

Буддийский монах около поврежденного здания

Фото: Aung Shine Oo / AP

Спасатели выносят пострадавшего

Спасатели выносят пострадавшего

Фото: Sakchai Lalit / AP

От землетрясения упала строящаяся многоэтажка. Под завалами находятся 43 строителя, еще семь получили ранения

От землетрясения упала строящаяся многоэтажка. Под завалами находятся 43 строителя, еще семь получили ранения

Фото: Ann Wang / Reuters

Рабочие возле упавшего здания

Рабочие возле упавшего здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Авиарегулятор Таиланда после землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты

Авиарегулятор Таиланда после землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты

Фото: Ann Wang / Reuters

Трещина на здании после землетрясения

Трещина на здании после землетрясения

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пробки на улицах Бангкока

Пробки на улицах Бангкока

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пострадавшие возле обрушившегося здания

Пострадавшие возле обрушившегося здания

Фото: Ann Wang / Reuters

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Эпицентр находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай. Кроме того, землетрясение затронуло столицу Таиланда Бангкок, находящуюся в 1 тыс. км

Фото: Ann Wang / Reuters

В этом районе проживают около 1,2 млн человек

Фото: Ann Wang / Reuters

Спасатели на месте обрушения здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Местные власти объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Рабочий несет пострадавшего

Фото: Ann Wang / Reuters

Раненый мужчина

Фото: Ann Wang / Reuters

По данным китайского сейсмологического управления очаг залегал на глубине 10 км

Фото: Ann Wang / Reuters

Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме
На фото: поврежденные пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Фото: Aung Shine Oo / AP

Буддийский монах около поврежденного здания

Фото: Aung Shine Oo / AP

Спасатели выносят пострадавшего

Фото: Sakchai Lalit / AP

От землетрясения упала строящаяся многоэтажка. Под завалами находятся 43 строителя, еще семь получили ранения

Фото: Ann Wang / Reuters

Рабочие возле упавшего здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Авиарегулятор Таиланда после землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты

Фото: Ann Wang / Reuters

Трещина на здании после землетрясения

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пробки на улицах Бангкока

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пострадавшие возле обрушившегося здания

Фото: Ann Wang / Reuters

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