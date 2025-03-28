В Бангкоке небоскреб рухнул из-за землетрясения

В районе Чатучак в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание из-за землетрясения магнитудой в 4,2 балла. Минимум 67 рабочих находятся под завалами, сообщает газета Khaosod. Эпицентр землетрясения находился в соседней Мьянме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sakchai Lalit / AP Фото: Sakchai Lalit / AP

По данным издания, одного человека удалось вытащить из под обломков, его доставили в больницу. Для поиска пострадавших используют беспилотники. По предварительной информации, в здании находилось 407 рабочих, среди которых были как граждане Таиланда, так и иностранцы.

Издание ThaiPBS уточнило, что 30-этажный небоскреб был готов на 30%, он должен был стать офисом Государственного аудиторского управления. В строительство вложили 2,1 млрд тайских бат (около 520 млн руб.).

Сегодня утром, 28 марта, в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Об этом сообщает китайское сейсмологическое управление. Эпицентр находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай.

Подробнее о землетрясении в Мьянме — в материале «Ъ».