Экспортеры США в панике из-за планов Трампа обложить пошлинами китайские суда

Намерения Дональда Трампа ввести дополнительные сборы с китайских грузовых судов вызывают серьезные опасения у американских экспортеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

В начале марта Reuters сообщало, что администрация президента США планирует повысить пошлины за заход в американские порты для китайских судов — причем речь идет как о судах под китайским флагом, так и о тех, которые были построены в Китае.

Как отмечает CNBC, ссылаясь на данные Всемирного совета судоходства, под действие новых пошлин попадут 98% торговых судов, заходящих в порты США. А как заметил представитель Коалиции транспортировки сельскохозяйственной продукции Питер Фридман, на сегодняшний день просто не существует судов американского производства, пригодных для международных коммерческих перевозок зерна и бобовых.

Financial Times сообщает, что американские экспортеры уже страдают от политики Дональда Трампа. По их словам, они практически перестали получать предложения от грузоперевозчиков на поставки их товаров, а те, что приходят, стали «очень, очень дорогими». Так, экспортер зерна United Grain Corporation зафиксировал рост стоимости грузоперевозок на 40%.

Такое положение дел грозит полной остановкой сельскохозяйственного экспорта из США, отмечает газета. При этом американские фермеры получают около 20% своей выручки от продаж за рубеж. О негативных последствиях введения таких пошлин заявляют также розничные торговцы, портовые операторы, докеры, а также экспортеры угля и пиломатериалов.

Кирилл Сарханянц