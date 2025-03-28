Число случаев заражения коронавирусом в Татарстане по сравнению с 2024 годом снизилось в 12 раз. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Татарстане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане упал в 12 раз с 2024 года

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане упал в 12 раз с 2024 года

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

За последнюю неделю в регионе зарегистрировали 49 пациентов с коронавирусом. Тяжелых случаев болезни и пневмонии не зафиксировали. В Татарстане по-прежнему преобладает штамм коронавируса «омикрон».

Ранее сообщалось, что в Казани заболеваемость ОРВИ во всех возрастных группах растет с января.

Дарья Сайфиева