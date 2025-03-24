С января 2025 году в Казани каждую неделю регистрируется прирост заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах. Об этом сообщила и. о. начальника Управления здравоохранения Казани Гульнара Гайфуллина на деловом понедельнике в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани заболеваемость ОРВИ во всех возрастных группах растет с января

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Казани заболеваемость ОРВИ во всех возрастных группах растет с января

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в столице Татарстана остается напряженной, подчеркнула она.

С 10 по 16 марта в городе зарегистрировали более 9 тыс. заболевших. В целом по республике заболеваемость ОРВИ и гриппом на 12,5% ниже эпидемического порога.

Дарья Сайфиева