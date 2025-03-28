Путин и Эрдоган обсудили безопасность в Черном море

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает турецкая канцелярия. В ходе переговоров они обсудили двусторонние отношения, мирное урегулирование на Украине и безопасность судоходства в Черном море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент Эрдоган заявил, что сотрудничество Турции и России имеет ключевое значение для решения региональных проблем, что Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения продолжающейся войны между Россией и Украиной, и что Турция готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров, для обеспечения почетного и прочного мира»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

По словам господина Эрдогана, обеспечение безопасного черноморского судоходства является важным этапом разрешения конфликта. Турция вносит вклад в то, чтобы не превратить Черное море в зону военных действий.

Отдельно турецкий лидер отметил содействие России в сирийском урегулировании. Он поддержал совместные усилия Анкары и Москвы по достижению мира и в этой стране.

На прошлой неделе стало известно, что Владимир Путин принял приглашение господина Эрдогана посетить Турцию. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что сроки поездки еще не определены.

В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по мирной сделке на Украине. Они продлились 12 часов. В результате стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».