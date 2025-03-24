Екатеринбуржца начали судить за передачу военно-технических данных Украине

В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела в отношении 47-летнего жителя Екатеринбурга Василия Раскова, обвиняемого в покушении на незаконное перемещение военной техники (ч.3 ст. 30, ч.1 ст.226.1 УК РФ) и в государственной измене (ст.275 УК РФ), сообщила пресс-служба облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемый, имея проукраинские взгляды, самостоятельно вышел на связь со Службой безопасности Украины (СБУ) в сентябре 2022 года. По заданию он собирал информацию о военно-стратегических объектах Свердловской области и сведения военно-технического плана, которые передавал через WhatsApp. Также он обвиняется в попытке переправить две специализированные радиостанции через границу с Казахстаном. Его задержали сотрудники ФСБ.

Уголовное дело рассматривается в закрытом судебном заседании.

Ранее вступил в силу приговор по делу о госизмене в отношении 32-летнего бывшего инженера-технолога Уралвагонзавода Данила Мухаметова — суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По версии следствия, он и его супруга передали украинским спецслужбам чертежи, содержащие сведения военно-технического характера, за вознаграждение 100 тыс. руб.

Ирина Пичурина