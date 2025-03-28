Мужчину-инвалида спасли из горящего дома в Бугульме

Из горящего дома в Бугульме спасли мужчину с инвалидностью, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Во время вечернего патрулирования инспекторы ДПС заметили сильное задымление в частном доме, а затем услышали крики о помощи.

Они обнаружили в доме мужчину-инвалида, который пытался выползти на улицу, поскольку не мог идти самостоятельно.

В это время над соседним домом оголились электрические провода. Инспекторы ДПС провели эвакуацию жильцов.

Ранее сообщалось, что 21 марта в Марий Эл потушили пожар площадью 10 тыс. кв. м.

Дарья Сайфиева