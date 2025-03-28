Захарова заявила о возвращении Вия в Киево-Печерскую лавру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на захват полицией Украины Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Госпожа Захарова сравнила ситуацию с украинскими силовиками с возвращением персонажа мистической повести Николая Гоголя.

«Вий вернулся в Киев»,— заявила официальный представитель МИД России (цитата по РИА Новости).

В столице Украины утром, 28 марта, начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры, сообщал Союз православных журналистов (СПЖ). Уточнялось, что полиция проникла внутрь закрытого монастыря. Вместе с ними был сотрудник заповедника, он нес болгарку.

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