В Екатеринбурге простятся с баскетбольным судьей Владимиром Саповым

Заслуженный работник физической культуры и почетный спортивный судья России Владимир Сапов умер в Екатеринбурге, сообщил баскетбольный клуб УГМК. Церемония прощания с ним состоится 28 марта в 14:00 в Храме Рождества Христова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сапов

Фото: БК УГМК Владимир Сапов

Фото: БК УГМК

Владимир Сапов родился в 1949 году и всю жизнь посвятил игре: был воспитанником спортшколы «Уралмаш», организовывал спортивные соревнования и сохранял историю спорта, также он увековечил память ветеранов. «Благодаря ему традиции уральского баскетбола передавались из поколения в поколение»,— сказано в сообщении.

Напомним, 21 марта в Екатеринбурге прошла церемония прощания с бывшим капитаном ХК «Автомобилист» Федором Малыхиным, который скончался в возрасте 34 лет, а 27 марта в городе простились с экс-тренером «Автомобилиста» Андреем Мартемьяновым.

Ирина Пичурина