Прощание с тренером Андреем Мартемьяновым состоится 27 марта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 27 марта состоится церемония прощания с экс-тренером «Автомобилиста» Андреем Мартемьяновым, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Мартемьянов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Мартемьянов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Церемония прощания пройдет в 11:00 в культурно-развлекательном комплексе «Уралец». Похороны состоятся на Широкореченском кладбище.

По данным фан-клуба «Автомобилист», на матче 26 марта с «Ак Барсом» болельщики, в память о тренере, исполнят песню «Команда молодости нашей». Посетителей матча попросили поддержать ее стоя.

Напомним, Андрей Мартемьянов умер на 61-м году жизни. Причина смерти официально не сообщается. Господин Мартемьянов был главным тренером екатеринбургского «Автомобилиста» с 2018 по 2020 год. При нем клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, занял первое место в Восточной конференции КХЛ.

Полина Щуцкая