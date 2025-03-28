Генпрокуратура внесла представление экс-главе Оренбуржья из-за ситуации с паводком

Прежний губернатор Оренбургской области Денис Паслер получил представление генеральной прокуратуры РФ. Основанием для этого стала ненадлежащая подготовка к прохождению паводка в 2025 году. Об этом сообщает федеральное надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Оренбуржья и врио главы Свердловской области Денис Паслер

Фото: пресс-служба президента РФ Бывший губернатор Оренбуржья и врио главы Свердловской области Денис Паслер

Фото: пресс-служба президента РФ

«Слишком много "воды" оказалось в отчете оренбургских чиновников о готовности к сезонным подтоплениям. При проверке прокуратура вскрыла факты ненадлежащей реализации мер по созданию и пополнению резерва материальных ресурсов»,— говорится в сообщении.

Денис Паслер получил представление генеральной прокуратуры РФ еще в феврале текущего года, когда занимал должность губернатора Оренбургской области. В четверг вечером Владимир Путин назначил чиновника врио главы Свердловской области. При этом пост временно исполняющего обязанности губернатора Оренбуржья занял Евгений Солнцев, который до этого в течение двух лет был председателем правительства ДНР.

Во время половодья в апреле 2024 года в Оренбуржье прорвалась насыпная дамба в Орске, построенная в 2010-м году и рассчитанная на уровень воды в 5,5 м. Из-за проливных дождей и таяния снега уровень воды в реке Урал поднялся до 9,6 м.

С территории массово эвакуировали жителей. В результате паводка в 2024 году в Оренбуржье было уничтожено имущество и жилье десятков тысяч граждан.

Жители обвинили в ситуации чиновников и потребовали их отставки. В результате пост главы Орска покинул Василий Козупица. В феврале 2025 года прежний мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил о своем уходе на СВО. А Денис Паслер осенью 2024 года был переизбран губернатором Оренбургской области и 11 сентября вступил в должность.

Георгий Портнов