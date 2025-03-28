Делегация из Беларуси посетила технопарк «Университетский» в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов показал технопарк «Университетский» председателю Минского городского исполкома Владимиру Кухареву и другим членам делегации из Беларуси, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга

Гости осмотрели производственные площади и лаборатории, где разрабатываются новые технологии для пищевой и косметической продукции, встретились с резидентами.

Перед экскурсией состоялась рабочая встреча, на которой Алексей Орлов и Владимир Кухарев обсудили сотрудничество между городами. Глава Екатеринбурга отметил, что при подготовке Дней Минска уделили особое внимание развитию бизнес-контактов. Владимир Кухарев поблагодарил за теплый прием и отметил дружескую атмосферу мероприятий.

Напомним, в Екатеринбурге мероприятия в рамках Дней Минска пройдут с 26 по 28 марта, на которых свою продукцию представят порядка 15 белорусских предприятий. Накануне Алексей Орлов и Владимир Кухарев приняли участие в экономическом форуме «Побратимство городов – новый драйвер развития».

Ирина Пичурина