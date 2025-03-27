В Екатеринбурге стартовали Дни Минска

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев приняли участие в экономическом форуме «Побратимство городов – новый драйвер развития», который проходит в рамках «Дней Минска» в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Форум, прошедший в креативном кластере «Домна», собрал представителей власти, бизнеса и промышленных предприятий двух городов.

Алексей Орлов отметил 23-летнюю историю партнерства Екатеринбурга и Минска, которая началась в 2002 году и три года назад переросла в побратимство. За это время города провели более 30 совместных мероприятий и реализовали ряд контрактов.

«Год от года мы наблюдаем стабильный рост товарооборота: за прошлый год прибавили еще 6%. На сегодняшний день Республика Беларусь занимает 8 место среди иностранных торговых партнеров региона», — подчеркнул господин Орлов.

Участники форума представили уральским коллегам свои проекты и подписали ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, Дни Минска пройдут в Екатеринбурге с 26 по 28 марта. В рамках программы планируется экономический форум, ярмарка продовольственных товаров минских производителей, концертная программа с выступлением творческих коллективов из Беларуси и спортивные соревнования по волейболу. Свою продукцию представят порядка 15 белорусских предприятий.

Полина Щуцкая