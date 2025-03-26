На Дни Минска в Екатеринбург приедут представители 15 компаний из Беларуси

В Екатеринбурге на мероприятиях, которые пройдут в рамках Дней Минска, представят продукцию порядка 15 белорусских предприятий, сообщили ТАСС в администрации Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Ожидается участие компаний из Беларуси, среди которых будут крупные производители продуктов питания и промышленные предприятия. Как отметили в мэрии, их главный интерес состоит в том, чтобы выйти на рынок Екатеринбурга.

Напомним, с 26 по 28 марта в Екатеринбурге пройдут Дни Минска. В рамках программы пройдут экономический форум, ярмарка продовольственных товаров минских производителей, концертная программа с выступлением творческих коллективов из Беларуси и спортивные соревнования по волейболу.

Ирина Пичурина