Госсекретарь США обсудил российско-украинский конфликт с главой МИД Британии

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми российско-украинский конфликт и вклад Европы в укрепление безопасности в Европе. Об этом сегодня, 27 марта, сообщила официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

«Госсекретарь США Марко Рубио вчера беседовал с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми об усилиях Европы по поддержке прочного мира после российско-украинской войны»,— говорится в заявлении Тэмми Брюс, размещенном на официальном портале Госдепартамента США.

Госсекретарь поблагодарил британского коллегу за «работу Великобритании по объединению Европы и Украины для поддержки прочного мира на Украине», сообщили в Госдепе. Господин Рубио также «подчеркнул необходимость дальнейшего вклада Европы в укрепление безопасности в Европе».

Сегодня, 27 марта, в Париже прошел саммит лидеров европейских государств, в котором приняли участие представители около 30 государств. По итогам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что участники согласились продолжать оказывать давление на Россию и на ее «теневой флот» и сошлись во мнении, что сейчас не время ослаблять антироссийские санкции. Он также анонсировал поездку делегаций Франции и Великобритании на Украину для обсуждения будущего вооруженных сил Украины и возможностей укрепления украинской армии. По словам французского лидера, ряд европейских стран также пришли к согласию, что направят на Украину военную миссию для контроля за соблюдением условий будущего мирного соглашения.

Подробнее о позиции Франции по Украине и безопасности в Европе — в материале «Ъ» «Двое из дворца».

Анастасия Домбицкая