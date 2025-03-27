Макрон: делегации Франции и Британии отправятся на Украину «укреплять» ВСУ

Президент Франции Эммнюэль Макрон заявил, что делегации Франции и Британии отправятся на Украину «укреплять» ВСУ. Об этом французский лидер сказал, комментируя итоги саммита европейских лидеров по Украине, который прошел в Париже сегодня, 27 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«Британско-французская делегация отправится на Украину для работы над укреплением украинской армии»,— сказал господин Макрон после встречи с европейскими коллегами (цитата по AFP). По словам французского лидера, британцы и французы обсудят с украинцами облик будущих вооруженных сил Украины.

По итогам саммита господин Макрон также заявил, что союзники Украины согласились продолжать оказывать давление на Россию и на ее так называемый теневой флот, который, как утверждают в ряде стран Европы, Москва использует для экспорта нефти в обход антироссийских санкций.

Сегодня, 27 марта, во французской столице проходит саммит европейских стран, на которой присутствуют представители около 30 государств—союзников Украины. На встрече планировалось обсудить потенциальную отправку на Украину миротворческой миссии. Разместить войска европейцы должны для того, чтобы «удержать Россию от повторного нападения» после достижения мира, считает президент Франции.

В саммите принял участие и сам президент Украины Владимир Зеленский. Ранее на совместной пресс-конференции лидер Франции объявил о дополнительной помощи Украине в размере €2 млрд. Господин Макрон особо отметил, что Россия не должна диктовать условия мирного договора: мнения Украины, Европы, США и Великобритании также должны учитываться.

Подробнее о заявлениях лидера Франции — в материале «Ъ» «Двое из дворца».

Анастасия Домбицкая