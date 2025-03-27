Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады отменены

Погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады экстренно отменены после гибели туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

«Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены. Также приостановлены экскурсии и продажи билетов на них»,— говорится в сообщении ведомства.

Прогулочный батискаф «Синдбад» с 45 россиянами попал в аварию у берегов египетской Хургады, пятеро из них погибли. 38 россиян были спасены. 24 из них развезли по отелям, остальные 14 госпитализированы. Судьба восьми человек на данный момент неизвестна.

О крушении — в материале «"Синдбад" не мореход».