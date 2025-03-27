Пять россиян погибли при крушении батискафа «Синдбад» в Египте

Число погибших граждан РФ в результате аварии батискафа «Синдбад» у берегов египетской Хургады возросло до пяти, сообщил ТАСС генконсул России Виктор Воропаев. Среди них — двое несовершеннолетних. 38 россиян были спасены. 24 из них развезли по отелям, остальные 14 госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sindbad Club Фото: Sindbad Club

«Судьба восьми человек пока не известна»,— рассказал господин Воропаев. По его словам, российские дипломаты находятся на пирсе и контролируют ситуацию. Генконсул также уточнил, что батискаф пока не извлекли на поверхность воды. Пассажиров, которые находились внутри него в момент аварии, с глубины эвакуировали.

По данным АТОР, на данный момент все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады отменены.

Батискаф «Синдбад» попал в аварию сегодня, 27 марта, утром. Помимо 45 российских граждан на борту находился экипаж батискафа. Все туристы являются клиентами компании «Библио Глобус». Предполагается, что расследовать происшедшее будут компетентные органы двух стран.

Подробнее — в материале «"Синдбад" не мореход».