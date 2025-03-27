Школьникам укажут на границу

Школы трех муниципалитетов Удмуртии обязали через суд актуализировать географические карты с учетом включения в состав РФ четырех новых субъектов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Судебные инстанции считают, что старые картографические материалы противоречат принципам территориальной целостности РФ и формально создают угрозу экстремистской деятельности. При этом требования по замене не затрагивают учебники, а новых рекомендаций для учителей географии от Минпросвещения РФ не поступало. По мнению экспертов, общественную опасность представляют не карты, а намерения тех, кто их использует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Прокуратура Удмуртии обязала через суд школы в трех муниципалитетах региона заменить используемые на уроках географии настенные карты на те, которые отражают актуальное федеративное устройство России с учетом новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Такие предписания школам Можгинского района и лицею №18 в Сарапуле вынесли в начале марта, сообщала объединенная пресс-служба судов Удмуртии. В республиканской прокуратуре по запросу «Ъ-Удмуртия» уточнили, что аналогичное предписание в 2024 году вынесли школам Киясовского района. Всего по трем муниципалитетам прокуратура направила 35 исковых заявлений. 29 из них удовлетворены в полном объеме, еще шесть находятся на рассмотрении судом.

«Отсутствие актуальных комплектов географических карт в кабинете географии противоречит принципу территориальной целостности РФ, формально создает угрозу осуществления экстремистской деятельности»,— установил Можгинский райсуд Удмуртии.

В республиканской прокуратуре «Ъ-Удмуртия» сообщили, что исковые заявления были мотивированы нарушениями прав несовершеннолетних на получение качественного образования. Надзорный орган сослался на Конституцию РФ (ст. 43), федеральное законодательство (ФЗ №273) и Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).

В прокуратуре также уточнили, что нарушения установлены «отдельными прокурорами в инициативном порядке». В дальнейшем надзорный орган планирует «уделить внимание данному вопросу» при подготовке общеобразовательных организаций к началу 2025-2026 учебного года.

Напомним, комитет Госдумы по безопасности в сентябре 2022 года предложил дополнить закон «О противодействии экстремистской деятельности» нормой, согласно которой к экстремистским материалам будут относиться «картографические и иные изображения и продукция, оспаривающие территориальную целостность РФ».

В региональном минобре сообщили «Ъ-Удмуртия», что на 24 марта выявленные недостатки в указанных школах устранены. Приобретение карт осуществляется за счет субвенций из республиканского в муниципальные бюджеты. При подготовке к новому учебному году министерство планирует провести анализ потребности школ региона в учебных материалах, включая географические карты.

«По итогам анализа при необходимости министерством будет принято решение о полном обеспечении школ республики картами актуального содержания»,— сообщили в региональном минобре.

В управлении образования Сарапула добавили, что закон об образовании и образовательные стандарты также допускают использование электронных вариантов учебников и учебных пособий.

В управлении образования Можгинского района в свою очередь уточнили, что на данный момент предписание об актуализации учебных материалов поступило только в отношении географических карт и затронуло все школы района.

«Учебники, по которым занимаются школьники, еще не исключены из реестра Минпросвещения РФ и по ним можно заниматься. На сегодняшний день замечаний к учебникам нет»,— сказала представитель управления.

По мнению директора лицея №18 в Сарапуле Александра Сахарова, данное нарушение актуально для многих российских школ. «Учащиеся лицея от отсутствия актуальных карт не страдали, поскольку мы на уроках использовали электронные аналоги. Вопрос был только в отсутствии традиционных бумажных карт. На уроках географии также используется порядка 15 различных карт, например отражающая полезные ископаемые, и так далее. Сейчас вопрос стоит только об обновлении физической и административной карт»,— уточнил руководитель лицея.

По словам господина Сахарова, лицей связался с поставщиками, до конца марта указанные карты будут заменены и, начиная с 4-й четверти, на уроках будут применяться уже актуализированные наглядные материалы.

«Новых карт нет и в атласах у детей. Не все издательства перестроились — часть из них, по-прежнему, выпускают учебные материалы с устаревшими данными. Учебники не переизданы с учетом изменений. Новых рекомендаций от Минпросвещения РФ по тому, как преподавать географию, не поступало. Почему начали именно с карт — непонятно. Но сегодня основной акцент смещен с учебника на учителя. Наш преподаватель, конечно, подает информацию уже в обновленной парадигме — 89 субъектов»,— сообщил господин Сахаров.

Юрист Сергей Двинянин подчеркнул, что решения судов Удмуртии являются сигналом для всех образовательных учреждений и органов министерства образования, в том числе и в других регионах, выполнить действия по замене всех наглядных материалов по географии.

Член научного совета Адвокатской палаты Удмуртии, председатель коллегии адвокатов Ленинского района Ижевска Павел Торопов отмечает со ссылкой на судебную практику, что прокурорские проверки образовательных учреждений не являются редкостью, а ответчики в лице руководства школ зачастую ссылаются на недостаток финансирования.

«Начиная с 2024 года прокуратура РФ обратилась в суды уже более чем с 200 исками в связи с различными нарушениями, выявленными в ходе надзорных проверок. Большинство исков связаны с оборудованием кабинетов ОБЗР (Основы безопасности и защиты Родины)»,— сказал адвокат.

Господин Торопов сообщил, что при рассмотрении наглядных материалов как экстремистских должны учитываться как объективная сторона деяния, например демонстрация таких материалов, его последствия и причинно-следственные связи между ними, так и субъективная сторона — наличие прямого умысла.

«Если школьный учитель объясняет, что карты неполные, а новые еще к нам не поступили, но эти территории есть и, например, схематично дорисовывает их, то состава преступления нет. А если учитель в рамках урока говорит, что “эти земли не наши”, то в этих действиях уже усматривается экстремистская направленность»,— уточнил Павел Торопов.

По мнению адвоката, «однозначно и в самое кратчайшее время» все наглядные картографические материалы будут приводить в соответствие с нынешними реалиями и внедрять в программы учебных учреждений России и дружественных стран. Тем не менее, на взгляд господина Торопова, сами по себе устаревшие карты экстремистскими материалами не являются.

«Сами по себе карты, например, Гипербореи, Атлантиды, Османской империи представляют общественную опасность? Конечно же нет, скорее научный и исторический интерес. А вот если в эти карты намеренно внесены корректировки, имеются какие-либо уточнения и пояснения, прямо указывающие на нарушение территориальной целостности России, то это однозначный повод к проведению процессуальных проверок компетентными органами»,— заключил председатель коллегии адвокатов Ленинского района.

Дмитрий Горбунов