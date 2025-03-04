Лицей в Удмуртии обязали оснастить кабинет географии картами с учетом ДНР и ЛНР

Сарапульский лицей №18 обязали оснастить кабинеты географическими картами с учетом территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

С таким требованием в суд обратилась прокуратура Сарапула, отметив, что в кабинете географии нет карт, отражающих «актуальное состояние территориальной целостности государства». Это физическая карта и карта федеративного устройства РФ.

Суд удовлетворил требования надзорного органа и обязал лицей оснастить кабинет новыми картами до 31 августа 2025 года.