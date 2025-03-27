На Дону уточнен период получения адресной социальной помощи

Депутаты законодательного собрания Ростовской области внесли изменение в областной закон о государственной социальной помощи. Согласно поправке, теперь адресная социальная помощь будет предоставляться на шесть месяцев независимо от времени обращения. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее помощь предоставлялась на шесть месяцев, но, если нужда возникала во втором, третьем или четвертом месяце полугодия, поддержка прекращалась до конца календарного периода.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что изменения позволят получателям избежать повторных обращений за поддержкой. «Семья или одиноко проживающий гражданин может обратиться за помощью в любое время, и она будет предоставляться на шесть месяцев»,— цитирует его пресс-служба.

Кроме того, депутаты проголосовали за преобразование порядка выплаты по уходу за инвалидами первой группы и гражданами, достигшими 80-летнего возраста. Согласно внесенной поправке, теперь компенсация за уход будет включаться в пенсию в качестве надбавки.

Депутаты также предложили федеральному правительству скорректировать принцип исчисления нуждаемости семьи для назначения детских пособий. В обращении они предлагают не исключать из расчета доходов семьи кровного совершеннолетнего ребенка, лишенного дееспособности и являющегося инвалидом с детства.

Николай Аксенов