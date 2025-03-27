Нежелательный иноагент «Радио Свобода» снова получает финансирование

Агентство США по глобальным медиа возобновило финансирование «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано иностранным агентом и нежелательным в РФ). Об этом говорится в письме агентства к руководству радиостанции.

Накануне, 26 марта, Окружной суд округа Колумбия принял решение о приостановке действия указа президента США Дональда Трампа о закрытии радиостанции. Судья при вынесении решения заявил, что деятельность радиостанции, действующей в соответствии с решением Конгресса США и работавшей десятилетиями, не может быть прекращена одним распоряжением без объяснений, «даже если президент приказал это сделать».

В письме агентства отмечается, что, раз решение о приостановке финансирования было заморожено судом, действие гранта для радиостанции автоматически возобновляется.

14 марта господин Трамп издал указ, фактически ликвидирующий правительственные радиостанции США, вещающие за рубежом. Помимо «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано иностранным агентом и нежелательным в РФ) под угрозой закрытия оказалось и «Голос Америки» (признан иностранным агентом). Его руководство также подало иск с требованием признать указ господина Трампа противоречащим конституции США. Судебное заседание по этому делу пройдет в пятницу, 28 марта.

Кирилл Сарханянц