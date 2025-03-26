Суд в США временно заблокировал закрытие нежелательного иноагента «Радио Свобода»

Окружной суд округа Колумбия временно приостановил процесс закрытия «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано иностранным агентом и нежелательным в РФ). Суд принял такое решение в ответ на запрос со стороны радиостанции, которая попросила приостановить действие запрета ее работы президентом США Дональдом Трампом. Это позволит ей продолжать вести радиовещание, работать онлайн и т. д. Судья при вынесении решения заявил, что деятельность радиостанции, действующей в соответствии с решением Конгресса США и работавшей десятилетиями, не может быть прекращена одним распоряжением без объяснений, «даже если президент приказал это сделать».

14 марта господин Трамп издал указ, фактически ликвидирующий правительственные радиостанции США, вещающие за рубежом. После этого радиостанция подала иск в суд, заявив, что это решение «противоречит конституции и федеральным законам». Незадолго до решения суда администрация господина Трампа согласилась выплатить радиостанции деньги, причитающиеся за первую половину марта.

Яна Рождественская