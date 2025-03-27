В Железноводске памятник борцам за Советскую власть отремонтируют за 6 млн рублей

В Железноводске начнется реставрация памятника борцам за Советскую власть, установленного в 1957 году возле площади Ленина. На реставрацию выделено более 6 млн руб., а сами работы планируется завершить до конца мая, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Железноводска Фото: Администрация Железноводска

«Сейчас памятник в аварийном состоянии, но к лету мы это обязательно исправим. Высота обелиска составляет 12 метров, на его верхушке установлена пятиконечная звезда, которая символизирует Советскую власть, а сам монумент изображает красноармейца, в скорбном молчании склонившего свою голову. Его подножие украшают барельефы, изображающие сцены борьбы на Северном Кавказе. Все это будет отремонтировано впервые за 50 лет»,— рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

Памятник расположен над братской могилой, где захоронены останки тех, кто сражался за Советскую власть во время гражданской войны.

Николай Аксенов